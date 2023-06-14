Fitch'ten Türk ekonomisi açıklaması: Karmaşık zorluklar var

Kredi derecelendirme kurululu Fitch, Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fitch değerlendirmesinde, TL'deki aşırı oynaklığın banka mevduatlarının istikrarına ilişkin endişeler yaratabileceği belirtilirken; "Mevcut sermaye akışı yönetimi önlemleri kısa vadede yerel döviz talebinden kaynaklanan değer kaybının hızını yönetmeye devam edebilir" denildi. Ayrıca, son yıllarda Türkiye'de geçişkenliğin artan boyutu ve hızı göz önüne alındığında, zayıf TL'nin halen güçlü olan enflasyonist baskıları ağırlaştırabileceğinin altı çizildi.

Fitch, "Türkiye'de politika faizinin, politika yapıcıların TL ve rezervler üzerindeki baskıları hafifletmek ve enflasyonla mücadele etmek için bir araç olarak yeniden kullanılabilir olmasını bekliyoruz" olarak belirtti ve bunun da herhangi bir politika değişikliğinin etkisinin ve dayanıklılığının belirlemesinde biraz zaman alacağı anlamına geldiği mesajını verdi.

Kuruluşun açıklamalarında, Türkiye'deki politika yapıcıların dengesizlikleri çözme ve potansiyel olarak hedefli düzenleyici tedbirleri gevşetme konusunda karmaşık zorluklarla karşı karşıya olduğu kaydedildi.