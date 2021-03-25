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Ekonomi Fitch Türkiye'yi faiz ile tehdit etti
Ekonomi

Fitch Türkiye'yi faiz ile tehdit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin faiz indirimine gitmesi durumunda kredi notunun düşürüleceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 05:01:00 -
Fitch Türkiye'yi faiz ile tehdit etti

Fitch Ratings, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanını görevden alma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın yaptığı görev değişikliğinin TCMB'nin güvenilirliğine zarar verdiği belirtildi.

Reuters ajansının, faiz indirimi yönündeki bir para politikasının, Türkiye'nin kredi notuna etki edip etmeyeceğine ilişkin sorusuna yanıt veren Fitch'in ülke notları direktörü Tony Stringer, "Bu, kredi notunu gözden geçirmemize neden olabilecek bir şey, bu kesin" dedi.

Temel tehlikenin ise yurt içi hane ve iş yerlerinin yanı sıra tasarruf sahiplerinin TL'nin sert değer kayıpları yaşayacağını düşünüyor olması olduğunu kaydeden yetkili, "Aslen baktığımız şey piyasasanın o anki tepkisi ve bu hareketin ödemeler dengesi alanında baskının ne kadar artmasına yol açacağı olur" dedi.

Öte yandan Fitch, geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirmişti.

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