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Ekonomi Fitch, Türkiye’nin kredi görünümünü revize etti
Ekonomi

Fitch, Türkiye’nin kredi görünümünü revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu “BB-” olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü “negatif”ten “durağan”a çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 21:39:00 -
Fitch, Türkiye’nin kredi görünümünü revize etti

Türkiye’nin yeni ekonomi yönetimiyle daha tutarlı bir politikaya dönüşünün 2020’de düşen uluslararası rezervlerden, yüksek cari açık ve kötüleşen yatırımcı güveninden kaynaklanan kısa vadeli dış finansman risklerini hafifletmeye yardımcı olduğuna işaret edilen açıklamada, “Para politikası önemli ölçüde sıkılaştırıldı, uluslararası rezervler istikrar kazandı ve Türk Lirası kasım ayı başından bu yana dolar karşısında yüzde 18 değer kazandı” değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, Türkiye ekonomisinin geçen yılın 3’üncü çeyreğindeki güçlü toparlanmanın ardından pozitif büyüme ivmesini sürdürdüğü ve 2020’de yüzde 1,4 büyüdüğünün tahmin edildiği bildirildi. Ülke ekonomisinin 2021’de yüzde 5,7 büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, büyüme hızının 2022’de de yüzde 4,7 olmasının öngörüldüğü kaydedildi. Açıklamada, enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 11’e ve 2022’de yüzde 9,2’ye düşmesinin beklendiği bildirildi.

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