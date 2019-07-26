Fıstıkta ilk hasada çeyrek altın ödülü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde fıstıkta ilk hasadını gerçekleştiren üretici çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Nizip Ziraat Odası tarafından ilk ben fıstığı hasadını odaya getiren Kasım Aydın isimli üretici çeyrek altın ile ödüllendirildi. Nizip Ziraat Odası Genel Sekreteri ve Ziraat Mühendisi Fatih Altunses’ten çeyrek altının teslim alan çiftçi Kasım Aydın, antep fıstığı üreticilerine ise, "Günüde zamanında ilacını atacaksın, gübresini vereceksin. Bakımını iyi yapacaksın, çocuk gibi bakacaksın. Ağaçların kurularını kesecekler. Zaman ayıracaksın, ilgileneceksin bakacaksın. O zaman hem erken hasat oluyor hem de bereketli bir hasad dönemi geçiyor" diye konuştu.

Ziraat Odası Genel Sekreteri Fatuh Altunses de Kasım Aydın’ı hasadı nedeniyle kutlayarak, üreticilere acele etmemeleri konusunda çağrıda bulundu.