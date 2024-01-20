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Kobi FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar: Son sipariş 96 milyon lira
Kobi

FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar: Son sipariş 96 milyon lira

Yeniakit Publisher
2024-01-20 18:11:00 -
FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar: Son sipariş 96 milyon lira

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, son aldıkları siparişin değerinin 96 milyon lira olduğunu belirti.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, son aldıkları siparişin değerinin 96 milyon lira olduğunu belirti. Bayraktar, Entegre Fındık İşleme Tesisleri'nde gerçekleştirilen 85. Olağan Mali Genel Kurulda, FİSKOBİRLİK'in artık eskisi gibi devlet desteği ile piyasada var olmaya çalışan bir kurum olmadığını söyledi.

Birliğin artık ticari bir işletme konumunda olduğunu vurgulayan Bayraktar, "(Birlik) Sosyal sorumluluğunu, üretici ortaklarını, bir kooperatif işletmesi olduğunu unutmadan bunu yapmaya çalışan kurum pozisyonundadır." diye konuştu.

Bayraktar, kamuoyunda FİSKOBİRLİK'in ödediği faizlerin gündeme geldiğine işaret ederek, "Evet, biz faiz ödüyoruz, siz 10 bin ton fındığı alacaksınız, depoya koyacaksınız, nihai mamul yapacaksınız, parayı 7 ay sonra alacaksınız. 10 bin ton fındık karşılığı parayı nereden bulacağız?" değerlendirmesinde bulundu.

Birliğin acil ödemesi gereken borcu olmadığını dile getiren Bayraktar, ticarette bir kısım sıkıntıların her zaman olabileceğini anlattı.

Bayraktar, EFİT AŞ'nin üç vardiya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:
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"Son aldığımız siparişin değeri 96 milyon lira. Biz çalışıyoruz arkadaşlar. Bir kısım mamuller ürettik, ortaya koyduk ve çalışıyoruz. Tek derdimiz ticaret olsa bu işin yolu kolay, bizim ayrıca üreticiyi kollama ve koruma görevimiz de var. Dolayısıyla bir yüzümüzü oraya dönüyoruz, o yüzden bu işleri yürütmek çok kolay değil."

Şebinkarahisar'da 5 megavat üretim kapasiteli, Doğu Karadeniz'in inşaatı tamamlanan en büyük güneş enerjisi santralini (GES) yaptıklarını aktaran Bayraktar, santralin gelecek ay faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi.

FİSKOBİRLİK'in aylık elektrik tüketiminin 3 milyon lira olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "GES'in aylık geliri 5-6 milyon lira civarında. Yani elektriğimiz bedavaya gelecek, ürettiğimiz elektriğin kullandığımız kadarının dışında satma şansımız olacak. Dolayısıyla yıllık 60 milyon liralık gelir olacak. Santralin maliyeti de 110 milyon lirayı buldu." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılması planlanan 17 milyon dolar yatırım bedelli yeni tesis projesi için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun IPARD programından destek beklediklerinin altını çizdi.

Bayraktar, şehir merkezindeki FİSKOBİRLİK arazisi için hazırlanan otel ve ofis tarzındaki proje için de ihaleye çıkmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Genel kurula, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, Giresun Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, siyasi parti temsilcileri, delegeler ve birliğin ortağı üreticiler katıldı.

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