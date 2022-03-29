Fısfıs İsmail'in "öpüşme" açıklaması Demet Akalın'a battı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Kadınlar tayt giymesin. İğrenç buluyorum. Sokağa, kafeye gidiyor cilveli kadınlar. Giyimini biraz doğru yapacaksın" diyerek gündeme oturan Çocuklar Duymasın'ın Fısfıs İsmail'i Süleyman Yağcı, bu kez "Sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, kafeteryada öpüşürsen ben devreye girerim" sözleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Şarkıcı Demet Akalın ise Fısfıs İsmail'in bu sözlerinin haberini sosyal medya hesabından paylaşarak "Gördüğüm yerde Okan'ın (Kurt) dudaklarına yapışacağım" notunu düştü.

Çocuklar Duymasın dizisindeki "Fıs Fıs İsmail" rolüyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Süleyman Yağcı, Esra Sönmezer'in Pembe Pijama isimli programının canlı yayın konuğu olmuş ve "Kadınlar tayt giymesin. İğrenç buluyorum. Adamlar televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Sokağa, kafeye gidiyor cilveli kadınlar. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın" demişti.

Kendisine "sapık" diyenlere cevap verdi

Bu kez 2. Sayfa'ya konuk olan Süleyman Yağcı, sözlerinin arkasında olduğunu yeniledi. Gergin anların yaşandığı programda Yağcı, kendisine "sapık" diyenlere de cevap verdi.

"Benim neye 'iğrenç' dediğimi herkes biliyor" diyen Süleyman Yağcı şunları söyledi: "Yüzde 10 bilmeyen var onu da giyenler ve giydirenler. Bana 'sapık' diyenler asıl tehlikeli olan onlardır. Ben 'adaplı şekilde giyinsin' diyorum. Onlar 'bırak daha açık giysinler, biraz daha bakalım' diye düşünenler. Bir şey için 'çirkin' demek beğenmemektir. Ben 'çirkin' demedim. 'Çirkin' demek başka bir şey 'iğrenç' demek başka bir şey. O pis manzarayı görmek kimse izlemek zorunda değil. Pisten kastım giydiği şeylerin ortada olması. Her yerinin görünüyor olması. Adap var! Eskiden de bu tayt vardı ama dikkat edilirdi. İğrenç kelimesi hakarettir, ben de öyle tayt giyenlere hakaret ediyorum."

"Öpüşemezsin kardeşim"

Açıklamasının dozunu artıran ünlü isim, "Lanet olsun. Sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, kafeteryada öpüşürsen ben devreye girerim. Öyle bir hakkım var. Öpüşemezsin kardeşim. Hiç kimse halka umum olan yerde sevgilisiyle öpüşemez. Kural vardır, ahlak vardır. El ele yürüdü ben buna bir şey demem, öpüşmekten bahsediyorum. Otobüste sıkıştırıyor kızı köşeye, var mı böyle bir hakkı ya?" dedi.

Sosyal medyada tayt çıkışıyla çok konuşulan Süleyman Yağcı'nın hız kesmeden metroda öpüşenlerle ilgili açıklamasına aklınca tepki veren isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Akalın, Yağcı'nın açıklamalarını eleştirerek, eski eşi Okan Kurt'u ilk gördüğü yerde öpeceğini ifade ederek büyük bir yüzsüzlük örneği sergiledi.