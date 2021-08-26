  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Beşiktaş'ta Umut harekatı
Kabil'deki patlamada ABD askerleri yaralandı! 'Sayı artabilir'
Fırtına’ya Iraklı sol bek
İran ve Pakistan'dan Afganistan hamlesi
Spor Fırtına’ya Iraklı sol bek
Spor

Fırtına’ya Iraklı sol bek

Yaptığı transferle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor son olarak sol bek pozisyonu için Dinamo Batumi’nin 19 yaşındaki genç oyuncusu Azarovi için girişimlerini hızlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 17:54:00 -
Fırtına’ya Iraklı sol bek

Yaptığı transferle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor son olarak sol bek pozisyonu için Dinamo Batumi’nin 19 yaşındaki genç oyuncusu Azarovi için girişimlerini hızlandırdı.

Trabzonspor yönetimi; 19 yaşındaki oyuncu için Batumi'ye 400 bin euro teklif edildi. Gelen cevap 1 milyon euro oldu. Pazarlıklar tüm hızıyla sürerken, transferin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay