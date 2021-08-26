Fırtına’ya Iraklı sol bek
Yaptığı transferle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor son olarak sol bek pozisyonu için Dinamo Batumi’nin 19 yaşındaki genç oyuncusu Azarovi için girişimlerini hızlandırdı.
Yaptığı transferle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor son olarak sol bek pozisyonu için Dinamo Batumi’nin 19 yaşındaki genç oyuncusu Azarovi için girişimlerini hızlandırdı.
Trabzonspor yönetimi; 19 yaşındaki oyuncu için Batumi'ye 400 bin euro teklif edildi. Gelen cevap 1 milyon euro oldu. Pazarlıklar tüm hızıyla sürerken, transferin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.