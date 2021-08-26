Fırtına’ya Iraklı sol bek

Yaptığı transferle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor son olarak sol bek pozisyonu için Dinamo Batumi’nin 19 yaşındaki genç oyuncusu Azarovi için girişimlerini hızlandırdı.

Trabzonspor yönetimi; 19 yaşındaki oyuncu için Batumi'ye 400 bin euro teklif edildi. Gelen cevap 1 milyon euro oldu. Pazarlıklar tüm hızıyla sürerken, transferin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.