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Avrupa Fırtınanın faturası ağır oldu
Avrupa

Fırtınanın faturası ağır oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-17 12:24:00 -
Fırtınanın faturası ağır oldu

ALMANYA'DA önceki gün öğleden sonra etkili olan fırtına, ağaçların devrilmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu. Devrilen ağaçlar tren seferlerini ciddi derecede aksattı, elektrik ve telefon hatları ile çatılara zarar verdi. Özellikle ülkenin batısında etkisini gösteren fırtına ve yoğun yağış, otoyollarda yaralanma ile noktalanan kazalara da sebep oldu.

Almanya'da önceki gün öğleden sonra yaşanan şiddetli fırtına, büyük hasara ve birçok kişinin yaralanmasına yol açtı. Fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar tren seferlerini olumsuz etkiledi, elektrik ve telefon hatlarını kopardı ve çatılara zarar verdi. Özellikle ülkenin batı kesimlerinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar, otoyollarda yaşanan kazalara da sebep oldu ve birçok kişinin yaralanmasına neden oldu. Bu tür doğal afetler, altyapıya ve insanlara zarar verme potansiyeli taşıdığı için daima ciddi önlemler gerektirir.

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