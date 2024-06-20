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Yerel Fırtınada yıkılan caminin minaresi evin üstüne devrildi
Yerel

Fırtınada yıkılan caminin minaresi evin üstüne devrildi

Yeniakit Publisher
2024-06-20 23:43:00 - 2024-06-20 23:43:54

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle yıkılan caminin minaresi, bir evin üstüne devrildi.

Hazro ilçesine bağlı Sarıçanak köyünde akşam saatlerinde etkili olan fırtınada köy camisinin minaresi bir evin üstüne devrildi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, fırtına cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elektrik direği de devrildi

Öte yandan, fırtınada kırsal alandaki yüksek gerilim hattı da devrildi. Dicle Elektrik ekiplerinin devrilen direğin yenilenmesi ve kopan iletim hattının onarılması için çalışmaları sürerken, elektriksiz kalan yerleşim bölgelerinin bir kısmına alternatif yollardan enerji verildi.


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