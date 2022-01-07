Fırtına'da 6, Malatyaspor'da 4 eksik!

Ligde sezonun ilk yarısını 7 puan farkla lider kapatan Trabzonspor, ideal ilk 11'indeki 4 önemli isimden faydalanamayacak olan Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadele bugün 20.00'de oynanacak.

Sezonun ilk bölümünü en yakın rakibi Konyaspor'un 7 puan önünde ve tek yenilgiyle tamamlayan Trabzonspor, ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yapıp serbest statüdeki Jean Kouassi ve Başakşehir'den Edin Vişça'yı kadrosuna kattı.

Kouassi milli takımda, olmasaydı da Vişça ile birlikte bu hafta forma giymeleri zaten mümkün olmayacaktı. Ara transfer dönemi 12 Ocak 2022'de başlayacak.

Bordo-mavili ekipte 6 isim sakat!

Serkan Asan, Edgar IE, Vitor Hugo, Gervinho, Djaniny ve Anders Trondsen ikinci yarının ilk maçında arkadaşlarını yalnız bırakacak.

TD Abdullah Avcı sakatlıktan çıkan Anthony Nwakaeme için de maç saatini bekleyecek.

Orta alanda "Dorukhan, Hamsik, Bakasetas" üçlüsünü izleyeceğiz. Kanatlarda Abdülkadir Ömür ve Fode Koita oynayacak. En ileride Andreas Cornelius görev yapacak.

YENİ MALATYASPOR

Sezona İrfan Buz'la başlayıp sonrasında Marius Sumudica'yla devam eden Yeni Malatyaspor, Rumen çalıştırıcı ile çıktığı ilk 2 maçı kazanmıştı fakat üst üste 9 maç 3 puana hasret kalarak ilk devreyi noktaladı.

3-1-4-2 ile gelen 2 maçta 6 puan sonrası arka arkaya 3 maç "sıfır" çekince birçok taktik deneyen ancak başarılı olamayan Sumudica, son olarak Fenerbahçe karşısında 4-2-3-1 ile sahaya çıkmıştı. Semih Kaya'yı sağ bekte, Sadık Çiftpınar'ı stoperde izlemiştik.

Sol bek Oussama Haddadi (18 maç), orta alanın önemli isimlerinden Didier Ndong (16 maç) ve santrfor Benjamin Tetteh (15 maç - 6 gol), Afrika Uluslar Kupası'na gitti. As stoper Wallace da sakat.

Gole en yakın ismin Kubilay Kanatsızkuş olması bekleniyor. Arkasında "Mallan, Adem Büyük & Chouiar" üçlüsünü izleyebiliriz.

Savunmadaki eksikler sonrası Semih, Sadık'ın yanında oynar. Sağda Mustafa Eskihellaç, solda Karim Hafez görürüz.