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Spor

Fırtına, Roma'ya diş geçiremedi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Roma’ya 2-1 mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 22:19:00 -
Fırtına, Roma'ya diş geçiremedi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Roma’ya 2-1 mağlup oldu.
İlk yarısı golsüz geçilen müsabakada Roma’nın gollerini 55. dakikada kaptan Lorenzo Pellegrini ve 81. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti. Trabzonspor’un tek golünü ise 64. dakikada yeni transfer Andreas Cornelius attı.
Müsabakanın rövanşı 26 Ağustos’ta Roma’da oynanacak.

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