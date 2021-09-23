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Spor Fırtına, Konya'da takıldı
Spor

Fırtına, Konya'da takıldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 19:00:00 -
Fırtına, Konya'da takıldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, henüz ilk dakikada Cornelius'un attığı golle skorda üstünlüğü yakaladı. Bu golden 7 dakika sonra Vitor Hugo, yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Mücadelenin 20. dakikasında Endri Çekici, Serdar'ın ortasında şık bir vuruşla durumu 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla noktalandı.

İkinci yarının ilk dakikasında golü İttifak Holding Konyaspor buldu. Endri Çekici, bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-1 yaptı.

Mücadelenin 76. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Hadziahmetovic, ters bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 2-2.

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele bu skorla noktalandı.

Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Trabzonspor, averajla ikinci basamakta yer aldı.

12 puana ulaşan İttifak Holding Konyaspor ise 5. sırada konumlandı.

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