Fırtına, işçilerin kullandığı konteyneri yerinden söktü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Gemlik'te akşam saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın beraberinde dolu yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Gemlik-Orhangazi kara yolunda trafik sıkışıklıkları oluşurken, Umurbey Mahallesine giden kara yolunda yaşanan su birikintileri de trafik akışını kötü etkiledi.

Konteyneri yerinden söktü

Gemlik'te kötü hava şartlarına zaman zaman fırtına da eşlik etti. Cihatlı Mahallesinde, yapımı devam eden konutların inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteyner fırtınanın kuvveti ile yerinden söküldü. 12 metre aşağıdaki yola düştüğü bildirilen konteynerin devrildiği sırada içerisinde kimse olmadığı öğrenildi.

Diğer yandan, denizde etkili olan fırtına ve dolu yağışı da balıkçıların kameralarına yansıdı.