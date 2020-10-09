  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fırtına, işçilerin kullandığı konteyneri yerinden söktü
Aktüel

Fırtına, işçilerin kullandığı konteyneri yerinden söktü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli fırtına, yapımı süren konutların inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteyneri yerinden söktü. Konteyner 12 metre aşağıdaki yola düştü.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 21:54:00 -
Fırtına, işçilerin kullandığı konteyneri yerinden söktü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Gemlik'te akşam saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın beraberinde dolu yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Gemlik-Orhangazi kara yolunda trafik sıkışıklıkları oluşurken, Umurbey Mahallesine giden kara yolunda yaşanan su birikintileri de trafik akışını kötü etkiledi.

Konteyneri yerinden söktü

Gemlik'te kötü hava şartlarına zaman zaman fırtına da eşlik etti. Cihatlı Mahallesinde, yapımı devam eden konutların inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteyner fırtınanın kuvveti ile yerinden söküldü. 12 metre aşağıdaki yola düştüğü bildirilen konteynerin devrildiği sırada içerisinde kimse olmadığı öğrenildi.

Diğer yandan, denizde etkili olan fırtına ve dolu yağışı da balıkçıların kameralarına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Terbiyesiz' Acun'a büyük şok! 7 yıllık davası sonuçlandı
Gündem

'Terbiyesiz' Acun'a büyük şok! 7 yıllık davası sonuçlandı

Yurt dışından devşirme programlarla kasasını dolduran Acun Ilıcalı'ya, 7 yıl önce açılan telif davası sonuçlandı. Ilıcalı, O Ses Türkiye, O ..
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezerviyle ilgili heyecanlandıran iddia
Ekonomi

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezerviyle ilgili heyecanlandıran iddia

Bloomberg ajansı, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlandığını iddia etti. Yeni..
İşte sebebi! O illerde kiralar çakıldı
Ekonomi

İşte sebebi! O illerde kiralar çakıldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi öğrenci şehirlerini de vurdu. Uzaktan eğitime geçilmesiyle evler boş kalınca kiralarda yüzd..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay