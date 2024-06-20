Fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Şiddetli fırtına ve yoğun yağmur nedeniyle Almanya'nın pek çok kentinde evlerin çatıları uçtu, bodrum katları sular altında kaldı. Çok sayıda insan aniden bastıran yağmur nedeniyle yollarda ve metrolarda mahsur kalırken, bazı bölgelerde demiryolu ulaşımı durdu. Avrupa Futbol Şampiyonası için şehir meydanlarında oluşturulan maç izleme alanları kapatıldı. Brandenburg Eyaleti'nde fırtınada devrilen ağaç, 58 yaşındaki bir adamın ağır yaralanmasına neden oldu. Fırtına, yüksek gerilim hatlarında da büyük hasar oluşturdu. FRANKFURT