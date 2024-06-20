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Avrupa Fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Avrupa

Fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2024-06-20 07:50:06 - 2024-06-20 07:50:06
Fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Almanya’yı etkisi altına alan şiddetli yağış ile fırtına, ağaçların devrilmesine, insanların metrolarda mahsur kalmasına yol açtı. Fırtına dolayısıyla bir kişi ağır yaralandı

Şiddetli fırtına ve yoğun yağmur nedeniyle Almanya'nın pek çok kentinde evlerin çatıları uçtu, bodrum katları sular altında kaldı. Çok sayıda insan aniden bastıran yağmur nedeniyle yollarda ve metrolarda mahsur kalırken, bazı bölgelerde demiryolu ulaşımı durdu. Avrupa Futbol Şampiyonası için şehir meydanlarında oluşturulan maç izleme alanları kapatıldı. Brandenburg Eyaleti'nde fırtınada devrilen ağaç, 58 yaşındaki bir adamın ağır yaralanmasına neden oldu. Fırtına, yüksek gerilim hatlarında da büyük hasar oluşturdu. FRANKFURT

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