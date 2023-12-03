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Yaşam Fırtına durmuyor! Bozcaada ve Gökçeada’ya bugün de seferler iptal!
Yaşam

Fırtına durmuyor! Bozcaada ve Gökçeada’ya bugün de seferler iptal!

Yeniakit Publisher
2023-12-03 12:37:00 -

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine dün fırtına nedeniyle iptal edilen tarifeli feribot seferleri bugünde devam eden lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Dün de bölgedeki lodos fırtınası nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında tüm tarifeli feribot seferleri iptal edilmişti.
Konuyla ilgili Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

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