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Spor Fırtına, Avrupa defterini kapadı
Spor

Fırtına, Avrupa defterini kapadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Roma'ya konuk olan Trabzonspor, 3-0 mağlup oldu ve toplamda 5-1'lik skorla elendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 21:55:00 -
Fırtına, Avrupa defterini kapadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Roma'ya konuk olan Trabzonspor, 3-0 mağlup oldu ve toplamda 5-1'lik skorla elendi.

İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Trabzonspor, İtalya'da da umduğu sonucu alamadı. Bordo-mavililer rakibine 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor'da gol perdesini 20. dakikada Bryan Cristante açtı. İlk yarı 1-0 biterken 65. dakikada Nicolo Zaniolo skoru 2-0'a getirdi. 84. dakikada ise Stephen El Shaarawy sonucu belirledi ve Roma 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Roma adını Konferans Ligi gruplarına yazdırırken Trabzonspor için Avrupa defteri kapandı.

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