Fırtına, 1. Lig'de aradığını buldu

Ligde namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor 1. Lig ekibi Kocaelispor’un sol kanadı 25 yaşındaki Benhur Keser ile ilgili transfer harekatına başladı.

Bordo mavililer takıma direkt katkı sağlayacak isimlerin yanı sıra alternatif olacak futbolcuları da araştırıyor. Bu noktada radara takılan isimlerden biri de 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor’un sol kanadı Benhur Keser oldu.

Haber61'de yer alan habere göre; Bu sezon formuyla dikkatleri üzerine toplayan 25 yaşındaki futbolcu için Trabzonsporlu yetkililerin öngörüşmeleri yaptığı öğrenildi.

Benhur Keser için, Giresunspor başta olmak üzere bir çok Süper Lig ekibinin de devrede olduğu kaydedildi.

29 Ekim 1996’da Kayseri’de dünyaya gelen futbolcunun asıl mevkisi sol kanat ve santrafor ile sağ kanatta da oynayabiliyor.

1.85 boyundaki Benhur Keser istikrarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sezon Kocaelispor’da 12 maçta 4 gol 2 asistle oynayan futbolcu geçen yıl ise 39 maçta 13 gol 7 asist yapmıştı.