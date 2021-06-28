Fırsatçılığın böylesi... Bu fiyatların izahı yok! 3600 TL para istiyorlar

Pandemi bahanesiyle fırsatçıların fahiş zamlar yaptığı kira fiyatları tüm illerde vatandaşları zora sokmaya devam ediyor. Özellikle tayin dönemine denk gelen kira artışları görenleri adeta şok etti. Büyükşehirlerde yapılan kira zamlarından Anadolu'da nasibini aldı. Batman’da kiraların bu denli yüksek olmasının normal olmadığını belirten kiralık ev arayışında olan vatandaşlar, ev sahiplerini de vicdansızlıkla suçladı. Şuanda Batmanda kenar semtlerde bile ev fiyatları 1.000 TL’yi aşmış durumda.

Ev sahipleri kiracı çıkarma derdinde!

Kiralık ev fiyatlarındaki artışı baz alan bazı ev sahipleri, nispeten daha ucuz kirada oturan eski kiracıları çıkarmak için türlü bahaneler aradıkları iddia edildi. Konu ile iligli konuşan bir vatandaş “Batman’da bazı yerlerde ‘Taşınma, satış’ gibi telkinlerle eski kiracıları çıkaran bazı ev sahipleri, uyanıklık yapıp kat be kat fazla fiyatla evlerini yeniden kiraya veriyorlar. Batman’da konut fiyatları 3.500 olurken, gelir düzeyi en yüksek olanların memurlar da olduğu düşünülürse bir memur maaşının 3/2’sini ev kirasını vermiş oluyor. İstanbul’un en işlek ve merkezi yerlerinde kiraların hemen hemen Batman ile aynı durumda olması kabul edilemez bir durum. Bu durum işyerlerindeki kiralar için de geçerli. İstanbul’da en merkezi yerde bir işyeri kirası ortalama 10-15 bin TL iken Batman’da Diyarbakır Caddesinde kiralar bazen 20 bin lirayı da geçiyor ve bu da daire-ev kiralarına da yansıyor. Bundan dolayı da bazı esnaflar günü siftah yapmadan geçiriyor” dedi.

Öte yandan Son dönemde İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde kiralık ev bulmak zorlaştı. Hatta Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar gibi bazı bölgelerde ev arayan vatandaşlar, emlakçılara ismini yazdırıp haftalarca sıra gelmesini bekliyor.

Haftalarca sıra bekliyorlar

Kiralarda yaşanan artış hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, “Pandemi dönemi inşaat sektörünü de derinden etkiledi. Normalde yapılması gereken konut sayısının ancak yarısı yapılabildi. Ayrıca faizlerin yükselmesi hem konut arzını hem de konut satışlarını geriletti. Bunların yanı sıra normalleşmeyle evlilik sezonunun açılması, taşınmaların başlaması, kentsel dönüşümdeki hareketlilik kiralık fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

Örneğin İstanbul’da 1500 TL olan bir daire yeni kiracılara 2500 TL’lere kadar fiyatlara kiralanabiliyor. Öyle ki Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar gibi bazı ilçelerde kiracı olmak için vatandaşlar, emlakçılara isim yazdırıp haftalarca sıra bekliyorlar” dedi.

Kiralar daha da artacak

Kira artışlarının devam edeceğini ve bu duruma hazırlıklı olunması gerektiğini de ifade eden TÜGEM Başkanı “Bu kira artışlarının 3. çeyrekte üniversiteler açıldığı zaman daha da artacağını düşünüyoruz. Bu dönemde yatırımcılara tavsiyemiz ev alarak kiraya vermelerine yönelik” dedi.

Emlakçılar etik davranmalı

Bazı emlak işletmeleri ise mal sahiplerini arayarak fiyatların arttığını ve yeni kiracılar ile daha yüksek kiralar vadediyor. Bu durumun etik olmadığına dikkat çeken Akdoğan şunları söyledi:

“Yetki belgeli emlak işletmeleri hizmet verdiği kişileri yasa dışı olan ve etik olmayan uygulamalara teşvik edemez. Haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamaz. Eğer bu konuda kiracılar herhangi bir tespitte bulunurlar ise hemen Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden bu işletmeleri şikâyet edebilirler.”