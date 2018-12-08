Fırsatçılar lastikle havadan para kazanıyor

Araçlarda kış lastiği zorunluluğu istismarlara neden oluyor. Normalde 50-60 lira olan lastik sökme ve takma ücreti, bazıticari işletmeler tarafından 150-200 liraya kadar çıkarılıyor.

Fahiş fiyatlara tepkili olan esnaflar da var. Bu esnaflardan Ercan Oto Lastik’in sahibi Ercan Çezik, lastik sökme ve takma hizmetinin 50-60 liraya mal olduğuna işaret ederek, “Ama onun ötesine geçip müşterilere üç haneli fiyatlar çıkarmak, faturaları şişirmek çok yanlış” dedi.

Hizmet ücretlerinin bütçeleri sarsmaması gerektiğini dile getiren Çezik, ticari işletmeleri daha anlayışlı olmaya davet etti. Çezik, tüketicilere ise “Lastik sökmek ve takmak için 150-200 lira isteyen işletmelerden uzak durun” uyarısı yaptı.

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, makul fiyatlarla hizmet verilmemesinde denetim eksikliklerinin payı bulunduğunu savundu. Çakar, “Ne yazık ki başıboşluk cepleri yakıyor, sıkıntılara neden oluyor” diye konuştu. Ürün ve hizmet fiyatlarının kontrolsüz şekilde arttığından yakınan Çakar, ayrıca şunları söyledi:

“Dolardaki dalgalanmadan ötürü enflasyon yüzde 20 yükseldi. Ama temel tüketim ürünlerinde yüzde 40-60’a varan zamlara tanık olduk. Denetimlere, teftişlere önem verilmeli. Aksi takdirde çok sorunla, mağduriyetle karşı karşıya kalırız.”