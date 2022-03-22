Fırsatçılar konutta KDV indirimini bekliyor!

Mevlüt Tezel, konuta getirilmesi düşünülen yeni KDV modeli ile eskiden 150 metrekareyi aşan büyüklükte uygulanan yüzde 18 KDV oranının, 150 metrekareye kadar konutlarda yüzde 8'e düşeceğini belirterek, fırsatçıların bu indirimi beklediğini ifade etti. Tezel, "Şimdi KDV indiriminin ardından konutlara da zam gelebilir" dediği yazısında, "Konut fiyatlarında anormal artışı denetleyecek bir mekanizma geliştirilmeli" önerisinde bulundu. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"Konuta getirilmesi düşünülen yeni KDV modeli ile eskiden 150 metrekareyi aşan büyüklükte uygulanan yüzde 18 KDV oranı, 150 metrekareye kadar konutlarda yüzde 8'e düşecek.

Sadece 150 metrekareyi aşılan kısımdan yüzde 18 KDV alınacak.

Örneğin 500 bin liralık 150 metrekarelik bir konut alan vatandaşın 49 bin lirası cebinde kalacak. Tapu harçlarının da düşürülmesi planlanıyor. Bu sayede konut satışlarının artması bekleniyor.

Ülkemizde ortalama bir aile 3+1, 120 m2 evlerde yaşıyor. Yani lükse giren konutlar yerine 150 m2 kadar olan konutlara uygulanacak KDV indiriminden birçok vatandaş faydalanabilir.

Tabii fırsatçı emlakçı, müteahhit ve konut sahiplerini de hesaba katmak lazım. Biliyorsunuz konut kredilerinde indirim yapıldıktan sonra konut fiyatları da zamlanmıştı. Ev alma planı yapan birçok insan kredi çekmekten vazgeçmişti.

Şimdi KDV indiriminin ardından konutlara da zam gelebilir!

İşte bu noktada konut fiyatlarında anormal artışı denetleyecek bir mekanizma geliştirilmeli."