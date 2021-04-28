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Ekonomi Fırsatçılar iş başında! Otobüs bileti fiyatları 2 katına çıktı!
Ekonomi

Fırsatçılar iş başında! Otobüs bileti fiyatları 2 katına çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tam kapanma” kararının ardından İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerde seyahat yoğunluğu başladı. Bu yoğunluğu fırsat bilen otobüs firmaları bilet fiyatlarına fahiş zamlar yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 16:05:00 -
Fırsatçılar iş başında! Otobüs bileti fiyatları 2 katına çıktı!

 Yeni Akit/Ankara 

Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında şehirlerarası otobüs taşımacılığına getirilen izin belgesi ve kapasitelerinin yarı oranında taşıma zorunluluğu ile bazı fırsatçılar durumdan istifade ederek, bilet fiyatlarını iki katına çıkardı. Örneğin 45 lira olan Ankara - Yozgat otobüsleri 70 liraya, Ankara- Şanlıurfa bileti de 120 liradan 200 liraya yükseldi.

Biletler iki katından fazlasına satılıyor

Kısıtlı sayıda sefer düzenleyen otobüs firmaları ise kapasitelerinin yarı oranında çalışmaları nedeniyle mevcut bilet fiyatlarını iki katına çıkardı. Düşük koltuk kapasitelerinden kaynaklı bilet fiyatlarında yaşanan artış sonrası otogarlarda bilet fiyatları iki katından fazlasına satıldığı görüldü.

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