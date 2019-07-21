Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"

yeniakit.com.tr

Kiralık ev talebinin arttığı bazı illerde fırsatçı ev sahipleri gözünü kiracıların cebine dikti. Bu illerden bir tanesinin de Kilis olduğu ortaya çıktı. Kilis’te ikamet eden ve WhatsApp ihbar hattımıza ulaşan Gencay Saratlı adlı bir vatandaş, şehirde, ev sahiplerinin kiralık ev arayan vatandaşlardan fahiş ücretler talep ettiğini söyledi.

‘Ev sahipleri çıldırmış’

Şehirde ev sahiplerinin 3 bin liraya kadar kira talebinde bulunduklarını söyleyen Saratlı, “Kilis’te ev sahipleri çıldırmış gibi kira istiyor. Ev kiralarına 1.500 ile 2.500 lira aralığında ücret istiyorlar” dedi.

Ev sahipleri yasayı çiğniyor

Kiralık evlerde oturanların zam döneminde ev sahiplerinin fahiş artış talebinde bulunduklarını söyleyen Saratlı, “Benim ev kiram 2017 yılında 1.100 lira ile başladı. Sözleşmemizde memur maaş artış oranı yazmamıza rağmen ertesi yıl 1.500 lira istediler ve zar zor tefe tüfe oranına ikna ederek 1.270 olarak devam ettik. Bu yıl ev sahibim 1.800 TL kira istiyor ve resmi artış oranı %19.8 TEFE-TÜFE'ye göre. Yani maksimum 1.524 TL ödemem gerekli” şeklinde konuşarak ev sahiplerinin yasal oranda yapılması gereken kira artışının üzerinde zam yaptıklarını dile getirdi.

‘Tehdit bile ediyorlar’

Fahiş kira artışına karşı ev sahiplerine TÜFE oranını hatırlattıklarında tehdit ile karşılaştıklarını söyleyen Saratlı, “Şehirdeki Suriyeliler ve buna paralel olarak memur sayısının artması bu duruma zemin hazırlıyor ve fırsatçılık yapılıyor.” ifadelerini kullandı.