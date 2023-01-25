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Dünya Firmalar teker teker ülkeyi terk ediyor!
Dünya

Firmalar teker teker ülkeyi terk ediyor!

İsviçre'deki St. Gallen Üniversitesi'nden ekonomistler tarafından yapılan bir araştırmaya göre, geçen yıl yaptırımların uygulamaya konulmasından bu yana Rusya'da şubeleri bulunan AB ve G7 ülkelerinden şirketlerin yüzde 9'dan azı ülkeyi terk etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 09:27:00 -
Firmalar teker teker ülkeyi terk ediyor!

Bazı önde gelen uluslararası şirketler, yaptırım baskısı nedeniyle Rusya'da çalışmayı bıraktı. Listede Amerikalı, Avrupalı ​​ve Japon otomobil üreticileri (Ford, Renault, Toyota), enerji devleri (ExxonMobil, Shell), bankalar (Deutsche Bank, Sociеtе Gеnеral, Citi), danışmanlık firmaları (McKinsey, KPMG), perakendeciler (IKEA), restoran yer alıyor. ve otel zincirleri (McDonaldʼs, Starbucks, Marriott), giyim markaları (H&M, Nike) ve diğerleri var. Ancak bir araştırmaya göre Rusya'dan ayrılan Batılı firmaların oranı yüzde 9'u bulmuyor.

Nisan 2022 itibarıyla Rusya'da faaliyet gösteren ve 1.404'ü AB ve G7 şirketlerine ait toplam 2.405 yan kuruluş varken araştırmacılar daha sonra bu şirketlerden kaç tanesinin hisselerinden vazgeçtiğini veya şubelerini sattığını kontrol etti ve 1.404 şirketten sadece 120'sinin (yüzde 8,5) bunu yaptığı sonucuna vardı.

Milyonlarca şirket hakkında bilgi içeren küresel bir veri tabanı olan OBRIS'ten alınan bilgilere dayanan çalışma, yalnızca hisselerini geri çeken şirketlere odaklandı ve ihracat, lisanslama ve franchising gibi diğer ticari bağlara bakmadıkları belirtildi.

Araştırmayı yapanlar Kasım 2022'nin sonunda "AB ve G7 şirketlerinin %8,5'inin Rus yan kuruluşlarından en az birini elden çıkardığını" buldu.

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