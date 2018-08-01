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Fırında kıymalı patates püresi nasıl yapılır?

Mutfakta çok sık kullanılan patatesle bir akşam yemeği yapmak isterseniz sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:55
Fırında kıymalı patates püresi nasıl yapılır?

MALZEMELER:

Bir buçuk kilo patates (10-15 kadar orta boy patates)

Yarım çay bardağından biraz az süt

100 gr tereyağı

Biraz tuz

KIYMALI İÇ MALZEMESİ İÇİN:

500 gr kıyma yarım çay bardağı sıvı yağ

2 adet havuç

1 adet yeşil biber

Bir adet kırmızı biber

Bir adet kurusoğan

Biraz karabiber

Biraz tuz

Arası için ve üzeri için:

Kaşar peyniri

YAPILIŞI:

Patatesleri haşlayın ve iyice yumuşadıklarında süt ve tereyağı ile harmanlayarak püre haline gelene kadar çatalla ezin.

Bir tavanın içine yağı, soğanları, biberleri ve havuçları koyarak soteleyin, son olarak karışımın içine kıyma ekleyin ve sotelemeye devam edin.

Bir borcamın içine yağlı kağıt serin. Patates püresinin bir kısmını kağıdın üzerine ekleyin. Kıymalı harcı pürenin üzerine boşaltın. Kalan patates püresini de kıymalı harcın üzerine ekleyin.

En üst kısma kaşarları koyarak fırına verin ve 200 derecede 25 dakika pişirin.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:55
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