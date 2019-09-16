Fırında balık nasıl yapılır? Fırında balık tarifi

Balık av yasağı sona erince tezgahlar balıklarla süslenmeye başladı. Tavada balık lezzetli olsa da bol yağlı olduğu için sağlık için pek fazla önerilmiyor. Balığın içerdiği vitamin ve minarellerden faydalanmak için bu gıdayı fırında pişirmek çok daha doğru. İşte, fırında balık tarifi!

Fırında balık tarifi

Malzemeler:

Balık tamamen tercihinize kalmış durumda. Arzu ederseniz büyük arzu ederseniz küçük balık seçebilirsiniz.

1 çay bardağı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı nane

2-3 adet defne yaprağı

2 adet limon

2 diş sarımsak rendesi

Balıkları güzelce temizleyip, yıkadıktan sonra yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Kalan tüm malzemeleri bir kaseye alıp güzelce çırpın.

Bir fırça yardımıyla sosu balıkların üzerine iyice sürün.

Artan sosu balıkların üzerine gezdirin.

Ardından balıkları fırına sürün.

Şimdiden afiyet olsun.