0553 313 94 23

Fırıncı kadınlar mahalleyi meşhur etti

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki 14 fırında sadece kadınlar çalışıyor, iş yerlerinin işletmesini ise erkekler yürütüyor.

20 Ekim 2019 Pazar 12:42
Fırıncı kadınlar mahalleyi meşhur etti

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı 973 kişinin yaşadığı Mahmutlar Mahallesi'nde sadece kadınların çalıştığı 14 fırında günde ortalama 14 bin ekmek üretiliyor.

Fırıncılıktaki ustalıklarıyla dikkati çeken kadınların ürettiği ekşi maya ekmekler, çevre illerin yanı sıra kargoyla İstanbul ve Ankara gibi kentlere de gönderiliyor.

Demirci'ye 10 kilometre uzaklıktaki Mahmutlar, kadınların iş gücüne katkısıyla dikkati çekiyor. Burada yaşayan kadınların bir bölümü evlerde kurulan halı işletmelerinde, bazısı fırınlarda ve tarım sektöründe çalışıyor.

Ekşi maya ekmeğiyle tanınan mahallede 14 fırın bulunuyor. İşletmesi erkekler tarafından yürütülen fırınların ustası ve çalışanların tamamı ise kadınlar. Söz konusu 14 fırında halen 50 kadın mesai yapıyor.

Fırıncılığın önemli geçim kaynağı olduğu mahallede günde ortalama 14 bin ekmek pişiriliyor. Kadınların maharetli elleriyle ve doğal malzemelerle hazırlanan ekşi mayalı köy ekmekleri, pek çok il ve ilçeden gelen aracılar tarafından tüketicilere ulaştırılıyor.

Muhtar Nurullah Koyunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallenin son dönemde ekmeğiyle ünlendiğini söyledi.

Mahmutlar'daki ilk fırının 10 yıl önce kurulduğunu anlatan Koyunoğlu, "Her fırından günde ortalama bin ekmek çıkıyor. Kadınlarımızın maharetli ellerinden çıkan ekmekler, başta Manisa olmak üzere İzmir ve Balıkesir'e kadar gönderiliyor. Kargo ile İstanbul ve Ankara'ya da gelen talepler doğrultusunda ekmek gönderiliyor." diye konuştu.

Koyunoğlu, ekmeğin lezzetinin kullanılan kaynak suyunda gizli olduğunu aktardı.

"Ekşi mayalı hamuru akşamdan hazırlıyoruz"

Hediye Çıracı ise 11 yıl önce başladığı fırıncılıkta artık ekmek ustası olduğunu ifade etti.

Kadınlar olarak sabah erken saatte işe başladıklarını dile getiren Çıracı, "Ekşi mayalı hamuru akşamdan hazırlıyoruz. Fırını hazırladıktan sonra yaklaşık 1 saatte ekmeğimiz hazır hale geliyor. Mahallemizde birçok kadın fırınlarda çalışarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor." dedi.

Fadime Kırba da yıllarca evlerde kendileri için yaptıkları ekmek işinin artık gelir kapısı haline geldiğini vurguladı.

Kadınların ekmek yapımında çok tecrübeli olduğuna değinen Kırba, "Çoğumuz bu fırınlar kurulmadan önce evimizin avlusunda ekmek yapıyorduk. Şimdi fırınların çoğalmasıyla bu tecrübemizi kullanarak para kazanmaya başladık. Ekmeği tamamen biz kadınlar yapıyoruz, erkekler sadece pazarlanmasında görev alıyor." ifadelerini kullandı.  

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 12:42
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Balıkesir
  5. Ankara
  6. Demirci
  7. Ekşi mayalı köy ekmeği
  8. Hediye Çıracı
  9. köy ekmeği
  10. Mahmutlar Mahallesi
  11. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP davasının hakimine AYM'den ret!
    1. MHP davasının hakimine AYM'den ret!
    2. "Trump, Erdoğan'ı örnek alıyor!"
    3. FETÖ firarisi eski başsavcıvekilinin..
    4. Yürüyerek olimpiyat izlemeye gidiyor
    5. Türkiye’yi yasa boğmuştu! Emine Bulut..
    6. Teröristler roketle saldırdı!..
    7. Açıköğretim öğrencileri dikkat! Süre..
    8. Başakşehir'de uyuşturucu baskını!
    9. Fırıncı kadınlar mahalleyi meşhur etti
    10. Klasik Türk İslam sanat dalları..
    11. Keçilerin çobanı, mahallelinin öğretmeni
    12. Meksika'da hükümet Culiacan kentine..
    13. Panik ataktan 20 günlük tedaviyle kurtul
    14. AK Partili vekil: Sayısız kupam var
    15. 'Güven Masası' uygulaması emniyetten..
    16. YPG/PKK tahrip ettiği hastaneye..
    17. Hakkari'de 1 asker şehit
    18. İran'ın en büyük petrol rafinerisinde..
    19. Açıköğretimde kayıt yenilemeye ek süre..
    20. Küresel piyasalarda 'helikopter para'..
    21. İran'ın en büyük petrol rafinerisinde..
    22. ABD’li diplomat açıkladı! İşte..
    23. Kanser hücrelerinin yeni silahı 'siyah..
    24. Milyonlarca memuru ilgilendiren haber!..
    25. Babacan ve Davutoğlu'nun alacağı oy..
    26. 'Türkiye subtropikal iklimden tropikal..
    27. Duamızı Kâbe’de edilen dualara say
    28. 'Afrika'daki dini kuruluşlar arasında..
    29. Zeytinyağının litresini 100liradan..
    30. Keşmir'de Hint ateşine karşılık verdi:..
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2019
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
    Japon ekonomisine Pakistanlı işçi dopingi
    Japon ekonomisine Pakistanlı işçi dopingi