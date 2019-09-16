Fırın temizliğinin püf noktaları nelerdir? Kolay fırın temizliği! Zorlanmadan fırın temizliği mümkün mü ? Hanımların korkulu rüyası olan mutfak temizliğinde, bekli de en zor kısım fırın temizliğidir.

Yağ lekesinin zorluğu sürtmekten ağrıyan kollar ve neyapılırsa yapılsın çıkmak bilmeyen kokular… Artık bu düşüncelerin hepsine araştırdığımız püf noktaları uygulayarak son vermek mümkün. Zararlı kimyasal maddeleri kullanmadan hemen hemen herkesin evinde bulunabilecek malzemelerle fırınımızın yağlarından ve mutfağa yayılan kötü kokusundan kurtulmak için kolları sıvayın ve sizler için bir araya getirdiğimiz pratik bilgileri uygulamaya başlayın. Fırın temizliğinde püf noktalar ; Karbonatın mucizesi Bir sprey şişe içinde karbonat ile suyu karıştırın.

Daha sonra karışımı fırının iç yüzeyine püskürtün.

30 dakika boyunca bekletin.

Nemli bez ile fırının yan yüzeylerini ve tabanını silin. Amonyakla yağlara son Yarım bardak amonyak ve 2 bardak suyu karıştırın.

Karışımı fırının tüm yüzeylerine sürün.

Birkaç saat fırının kapağını kapalı tutun. Sonra ılık bir bezle tüm yüzeyi temizleyebilirsiniz Her derde deva sirke aynı ölçülerde sirke ve su ekleyin.

yine aynı ölçüde sıvı sabun ilave edin.

karbonatı da aynı şekilde ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırın.

sünger yardımı ile alarak fırının her yerini temizleyebilirsiniz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.