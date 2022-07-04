Fırın temizliği nasıl yapılır? İşte en pratik fırın temizleme yöntemleri

Fırınları her kullanımından sonra temizlemek aslında sonrasında uğraşmamanızı ve kolay bir şekilde temiz kalmasını sağlar. Fakat fırındaki lekeler birikerek çıkması zor lekeler hale gelmekte bu da kişileri sürekli temizliği ertelemeye itmektedir. Mutfaktaki fırın hazırladığınız yemeklerin döküntülerinden, buharından, kokuların karışması ile birlikte kolayca kirlenmesine neden olur. Geride bırakılan lekelerin çıkarılması zamanla zor olabilir ve bazen lekeleri çıkarma da yardımcı olması için kaliteli temizleme spreyleri de gerekebilir.

Fırın temizliği, fırınınızın uzun ömürlü olması ve sağlıklı kullanımı için oldukça önemlidir. Doğru ürünler ile birlikte temizlemeniz, fırınınız hem temiz kalır hem de yeniliğini uzun süre korur.

Fırını Temizleme Yöntemleri

Fırının elektriğini ya da gazını kesin yani fırınınızın enerji akışını durdurun. Bu, güvenli bir fırın temizliğinin olmazsa olmaz ilk adımıdır.

Fırın Temizleyici Sprey

Fırınınızın enerji akışını kestikten sonra soğumuş olduğundan emin olun ve fırından çıkartabileceğiniz raflar, tepsiler, termometre gibi tüm parçaları dikkatli bir şekilde çıkarın. Bulabileceğiniz battal boy bir çöp torbasına fırından çıkarmış olduğunuz tüm bu malzemeleri koyun, malzemeleri koyduğunuz torbaya, bir bardak sıvı amonyak dökün ve sonrasında poşeti kapatarak yaklaşık bir gün boyunca tüm malzemeleri bekletin.

Tüm bu işlemlerin ardından kaliteli bir fırın temizleyici spreyi bulun, işleme başlamadan önce hiç kullanmamış yeni bir çift lastik eldiven kullanmayı unutmayın. Fırın altındaki zemini gazete kağıtları ile güzel bir şekilde örtün. Temizleme spreyinin talimatlarını dikkatle okuyun ve üreticinin talimatlarına uyarak uygulamayı yapın. Bu talimat genellikle birbiriyle benzerlik göstermektedir. Fırın temizleyici sprey sıkılınca en az 1 saat en fazla da 24 saat süreyle fırın yüzeyinde kalmalıdır. Eğer Lekelerin yoğun olduğu bölgeler varsa bu bölgeleri bir bez yardımı ile çıkması için iyice ovalayın. Ardından yukarıda belirttiğimiz saat dilimlerine dikkat ederek bekletin. Bu işlemi yaptıktan sonra sprey sıkılan bölgeleri nemli bir bez yardımı ile de ovarak temizleyebilirsiniz.

Fırını temizlerken dikkat etmeniz bir diğer nokta ise, fırın yüzeyini çizebilecek ve yüzeye zarar verebilecek malzemeler kullanmaktan kaçının (bıçak, tel, çatal gibi.). Fırın kapağındaki ve içindeki kir ve lekelere yağ çözücü sprey sıkın, 10 saniye bekleyin ve kirleri sünger yardımı ile üzerinden geçerek kolay bir şekilde temizleme işlemini gerçekleştirin.

Bu işlemeleri yaptıktan sonra ki günü bir kovada sıcak ve sabunlu su hazırlayın. Daha öncesinde tüm parçaları sökerek içerisine yerleştirdiğiniz çöp torbasının ağzını dikkatlice açın (yine lastik eldiven kullanarak). Öncelikle küçük parçaları çıkarın ve hazırladığınız kova içerisine tek tek bırakın, parçaları kova içerisinde bir sünger yardımıyla ovarak yıkayın. Bu işlemler sırasında Kurumuş yağın gevşeyerek kolayca çözüldüğünü sizde rahatlıkla göreceksiniz. Torbadaki tüm parçalara sırasıyla aynı işlemi uygulayın ve tüm parçalara bu işlemi yaptıktan sonra parçaları tek tek temiz suda durulayıp kurutun.

Fırınınızın tüm parçalarını kuruduktan sonra tekrar kendi yerlerine monte edin ve gaz akışını ya da elektrik akışını tekrar sağlayın. Fırını çalıştırmadan önce gerekli tüm kontrolleri yapın. Bu işlemlerin ardından muhtemelen fırınınız yeni alınmış kadar iyi bir görünüme sahip olacaktır.

Amonyak ile Fırın Temizliği

Fırını 65-70Cº sıcaklıkta çalıştırın.

Fırınınızı çalıştırdıktan sonra, fırının tamamen ısınması için yeteri kadar sürede bekleyin.

Fırınınız tamamen ısındıktan sonra, bir kap ya da kova içerisine kaynar su ekleyin ve bu su dolu kabı fırının altına güzelce yerleştirin.

Bir başka kap içerisini de amonyak ile doldurun ve bunu da fırının üzerine koyun.

Yaklaşık 50- 52 saat boyunca fırın kapağı kapalı olarak beklenmelidir.

Süre dolduktan sonra ılık su, bir miktar amonyak ve bir miktar da sıvı deterjandan oluşan sıvı bir karışım hazırlayın. Hazırladığınız bu karışımı temiz bir sünger yardımı ile fırını temizlemekte kullanın.

Anlatmış olduğumuz bu yöntem sadece elektrikli fırınlarda kullanılır ve gazlı fırınlara amonyak kullanılması önerilmez.

İpuçları

Temizlik sonrasında fırını ilk kez kullanmak istediğiniz de fırınınızdan temizleyici kokusu ya da deterjan kokusuyla karşılaşabilirsiniz. Bu duruma karşı koymanın en iyi yolu, fırınınızı düşük ısıda çalıştırmak ve kapağı yaklaşık 30-35 dakika kadar açık tutmaktır. Ardından fırını durdurun ve kapağı kapatarak fırınınızın tamamen soğumasını bekleyin. Fırınınız tamamen soğuduktan sonra su yardımıyla nemlenmiş olan bir sünger yardımı ile kısa bir temizlik yapın. Son olarak nemli olan fırın yüzeyinin kurumasına izin verin ve fırınınızda deterjan kokusundan kurtulun.

Fırın tepesinin altındaki folyoyu kullanarak fırın tabanını temizleyin. Fırınınızdaki ısıtma elemanları, ateşleyiciler ya da bir diğer elektrikli bileşenlerle temas etmemeye dikkat etmelisiniz. Bu fırın elemanlarını periyodik olarak kontrol edin ve gerektiğinde değiştirmeniz de fayda var.

Fırın henüz yeni geldiyse bunu temiz tutmak tabi ki de lekelenmiş fırınlara göre çok daha kolaydır. Fakat yeni fırınınıza dikkat etmediğiniz takdir de leke ve kirlenmiş hale gelmesi de kaçınılmazdır. Yeni fırınınıza Yapabileceğiniz en iyi yatırım geniş bir rulo alüminyum folyo satın almak olacaktır. Fırınınızdaki brülörlerin altındaki damla toplayıcı kabı çıkartın ve bunları kullanmaya başlamadan önce alüminyum folyo ile kaplayın. Bu amaçla yapılmış değişebilir toplayıcı kaplar var, ancak alüminyum folyo kullanılması fırınınız açısından daha iyi olacaktır ve değiştirilmesinin daha ucuz olması sizin için yararlı olacaktır.

Uyarılar

Amonyağı kesinlikle klorlu ağarma çeşitleri ile birlikte kullanıp karıştırmamalısınız.

Sprey gibi kimyasal ürünleri de kullanmadan önce ürün üzerindeki tüm etiketleri, özellikle uyarıları, önlemleri ve önerilen koruyucu giysileri dikkate alarak okuyun ve yazılanlara uymaya sağlığınız açısından özen gösterin.

Tüm kimyasal kullanımlarında lastik eldiven ve göz koruyucu kullanmaya özen gösterin. Fırın yüzeylerini çizebilecek her türlü kumaş ve temizleme aletlerinden kaçınmanız fırının daha uzun süre kullanmanızda etkisi olacaktır.

Bu işlemler sırasında İhtiyacınız Olabilecek Şeyler

Battal boy çöp poşeti

1-2 lt sıvı amonyak

Kaliteli sprey fırın temizleyici

Kullanılmamış bir çift lastik eldiven

Göz koruyucu gözlük

Gazete kâğıdı

Temizlik süngeri

Sıcak su kovası

Eski giysiler, önlük ve saçınızı örtmek için bir şeyler

Kaliteli yağ giderici bir ürün

Geniş alüminyum folyo rulosu

Daha da inatçı lekelere karbonat müdahalesi

Eğer fırın içerisinde asla temizlenmeyecek gibi duran, yapış yapış lekeler varsa çare karbonatta!

1 yemek kaşığı karbonata yarım çay bardağı su ilave edin.

Karışım macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Eğer ihtiyaç varsa biraz daha su ekleyebilirsiniz.

Sonra bir bez yardımıyla bu macunu fırını tüm yüzeylerine ve cam kapağa sürün.

Bir gece bekledikten sonra fırını bulaşık süngeriyle temizleyin. Yeni gibi olacak!

En doğal yağ çözücü: Beyaz sirke

Fırın içerisinde kimyasal ürün kullanmak istemiyorsanız kendinize yağ çöz yapabilirsiniz.

Bir sprey şişesine 1/1 ölçeğinde beyaz sirke ve su koyun.

Bu spreyi fırın içerisindeki lekeleri ve yağ kalıntıları temizlemek için kullanın.

Son aşamada temiz ve ıslak bir bezle fırının içini durulamayı unutmayın!

Güzel bir koku kalsın diyenlere: Portakal yağı ile fırın temizliği

Karbonat yöntemini biraz değiştirerek fırın içerisinde hoş bir koku elde edebilirsiniz. Böylece temizlik hissi katlanır ve kendinizi daha mutlu hissedersiniz!

Yarım çay bardağı sıvı sabun, 3 yemek kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı portakal yağı ve 1 çay bardağı suyu macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Fırını biraz ısıtın ve karışımı tüm yüzeylere sürün.

1 - 2 saat bekledikten sonra temiz ve nemli bir bezle fırının yüzeylerini silebilirsiniz. Portakalın kokusuna bayılacaksınız!