Fırıldak Kemal yine şaşırtmadı! Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Fırat'ın doğusuna yapılacak olan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Barış içinde yaşamak varken neden oralara gidiyoruz? Hangi gerekçe ile gidiyoruz? Yazık günah değil mi bu memlekete?" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yine çark etti

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Uluslararası Suriye Konferansı'nda yaptığı açıklamada Türk askerinin Suriye topraklarında olmasını desteklediğini söylemişti. Kılıçdaroğlu konuşmasında "On binlerce teröristin Türkiye'ye sızma olasılığı ülkemiz için ciddi bir tehdittir. Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak için Suriye topraklarında sürdürdüğü terörle mücadeleye inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu yaptığı bu açıklamayla bir kez daha çark etti.