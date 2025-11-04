'Firavundan uzak durun' diyen İslam Alimi tutuklandı!

Mısır'da Diktatör Sisi rejiminin güvenlik güçleri, kısa süre önce açılan “Büyük Mısır Müzesi”ne yönelik eleştirileri nedeniyle tanınmış Mısırlı din âlimi Şeyh Mustafa el-Adavi’yi gözaltına aldı.

Şeyh el-Adavi, müzenin açılışına ilişkin yaptığı vaazda, Mısır halkına şu sözlerle seslenmişti:

“Ey Mısır halkı! Firavun’dan, onun cesedinden ve mezarını ziyaret etmekten uzak durmanız gerekir.

Müze, onun akıbetinden ibret alınacak bir yer olmalıdır.

Ve ‘Ben sizin en yüce Rabbinizim’ diyen bir kişiden uzak durmak gerekir.”

Bu ifadeler, Abdulfettah es-Sisi rejimi tarafından “devlete karşı kışkırtma” ve “rejim karşıtı söylem” olarak değerlendirildi. El-Adavi, konuşmasının yayımlanmasından kısa bir süre sonra gözaltına alındı.

Yakın zamanda Kahire’de açılan Büyük Mısır Müzesi, rejim tarafından “Mısır’ın tarihi mirasının simgesi” olarak lanse ediliyor. Ancak din âlimleri müzenin “Firavun kültünü yücelttiği” gerekçesiyle tepki gösteriyor.