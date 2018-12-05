0553 313 94 23

Firavun Sisi'den İhvan liderine yine müebbet

Mısır'da İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile yardımcısı Hayrat eş-Şatır'ın da aralarında olduğu 4 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 20:40
Firavun Sisi'den İhvan liderine yine müebbet

Mısır’da mahkeme, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat eş-Şatır'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında müebbet (25 yıl) hapis cezası verdi.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi medyada “Rehberlik Bürosu Olayları” olarak bilinen davada sanıkları, “göstericileri silahlı kişiler aracılığı ile dağıtmak için plan yapmakla” suçlayarak haklarında müebbet hapis cezası verdi.

Sanıkları kasten adam öldürme suçlamasıyla yargılamaktan vazgeçen mahkeme, içlerinde şehit Esma Biltaci’nin babası Muhammed el-Biltaci’nin de bulunduğu 6 sanığın beraatına hükmetti.

Beraat eden sanıklar arasında, tutuklu bulunduğu hapishanede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede Eylül 2017’de vefat eden İhvan’ın eski lideri Muhammed Mehdi Akif’in de bulunduğu bildirildi.

Sanıkların söz konusu karara itiraz ederek kararı temyize götürebileceği belirtildi. Mısır yasalarına göre, sanıklar kararın açıklanmasından sonraki 60 gün içerisinde itiraz edebiliyor.

Ne olmuştu?

Mısırlı bir grup eylemci demokratik seçimlerle göreve gelen Mısır’ın ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin istifası talebiyle 30 Haziran 2013 tarihinde, Kahire’nin Mukattam bölgesinde yer alan İhvan’ın Rehberlik Bürosu önünde toplanmıştı.

İhvan yanlıları ile Mursi karşıtı eylemciler arasında çıkan arbedede 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 91 kişi de yaralanmıştı.

İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii Mısır’ın 8 ayrı kentinde aleyhinde açılan 40’dan fazla davadan yargılanıyor.

Hakkında kesinleşmiş üç müebbet hapis cezası bulunan Bedii, iki ayrı davada idam cezasına çarptırıldı. İdam cezalarından birisi Temyiz Mahkemesi tarafından bozuldu. Diğer idam kararı ise Temyiz Mahkemesi tarafından hala inceleniyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 20:40
  1. Müslüman Kardeşler Teşkilatı
  2. İhvan
  3. Muhammed Bedii
  4. Hayrat eş-Şatır
  5. Muhammed Mehdi Akif
  6. Mısır
  7. İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı!
    1. Can Dündar hakkında yakalama kararı..
    2. Rus uzman açıkladı: Türkiye tam..
    3. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    4. Gezi soruşturmasında Can Dündar..
    5. Kaza cep telefonu kamerasına saniye..
    6. Sumudica'dan zehir zemberek..
    7. Fikret Orman'dan İstanbul Valisi'ne..
    8. Yemen müzakereleri yarın başlıyor
    9. Basketbolda maçın ardından
    10. Avrupa Birliği'nde bütçe uzlaşısı
    11. Emine Erdoğan başörtüsü mağdurlarını..
    12. GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da uyuşturucu..
    13. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca,..
    14. Macron zorda: Kamyoncular ile..
    15. CHP Tekirdağ belediye başkan adayları..
    16. UNIFIL "tünel iddiası" için İsrail'e..
    17. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    18. Fikret Orman'dan İstanbul Valisi Ali..
    19. Validen yeni açıklama! Yakalanan eroin..
    20. İngilizler şaşkın: Bulmaca çözen..
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum