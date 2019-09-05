Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak helikopter uçuşu
Milli Savunma Bakanlığı:- "Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi"05 Eylül 2019 Perşembe 14:04
ANKARA (AA) - Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşunun gerçekleştirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşunun gerçekleştirildiği belirtildi.
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