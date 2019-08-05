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Fırat'ın Doğusu'na yapılacak olan operasyonun tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın Doğusu'na yönelik operasyon mesajıyla ilgili olarak konuşan askeri bir Türk kaynak, operasyonun 11 Ağustos'ta başlayacağını öne sürdü.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:26
Fırat'ın Doğusu'na yapılacak olan operasyonun tarihi belli oldu

Askeri bir Türk kaynak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden gündeme getirdiği ‘Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonun’ Kurban Bayramı’nı takiben 11 Ağustos’tan sonra başlamasını beklediğini söyledi.

İsminin belirtilmesini istemeyen Türk bir askeri kaynak RİA Novosti haber ajansına, “Türk ordusu söz konusu askeri operasyona Kurban Bayramı’ndan sonra, yani 11 Ağustos’tan sonra başlayabilir” açıklamasında bulundu.

Kaynağın bu açıklaması, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'nin kontrolünde bulunan bölgeye operasyon düzenleneceği yönündeki yeni demeçlerini izliyor.

Erdoğan dün duyurdu

Erdoğan Bursa'da İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılışında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a da girdik, biz El Bab'a da girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya'yla da paylaştık, Amerika'yla da paylaştık. Çünkü oralardan bize bu taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir. Biz bir yere kadar sabrederiz. O sabrın bir sonu var."

Türk liderin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonu yeniden gündeme taşımış olmasına ilişkin ABD’den “Endişeliyiz” yorumu gelirken, Rusya’dansa resmi bir açıklama henüz gelmiş değil.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:26
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Fırat'ın doğusu
  5. TSK

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