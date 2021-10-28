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Gündem Fırat’ın doğusu operasyonu için flaş hamle
Gündem

Fırat’ın doğusu operasyonu için flaş hamle

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştireceği operasyonun son hazırlıklarını tamamlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 16:09:00 -
Fırat’ın doğusu operasyonu için flaş hamle

 Göksel Çağlav  Ankara 

Mehmetçik Fırat’ın doğusuna başlattığı ve virgül koyduğu harekat için hazırlıklarını son sürat devam ettiriyor.

TBMM’de Suriye ve Kuzey Irak’a asker gönderilmesi yetkisi verilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabul edilmesiyle güney sınırlarımızda hareketlilikler artmaya devam ediyor. Son 48 saat içerisinde bölgede yaşanan askeri konvoyların geçişi terörist ve destekçilerinin endişelerini artırmaya devam ediyor. Dün sabah saatlerinden itibaren devam eden sevkiyatlarda, Mehmetçiğe ait içinde yüzlerce tank ve zırhlı araçtan oluşan unsurlarını Tel Abyad bölgesine sevk etmeyi sürdürüyor.

Askeri kaynaklardan açıklama

Askeri kaynaklar olası operasyonun hazırlıklarının tamamlanmasının ardından, namlularını terör unsurlarına çevirmiş olarak Ankara’dan gelecek emri bekleyeceklerini aktardılar. Birkaç gün içerisinde tüm hazırlıkların tamamlanacağını belirten kaynaklar daha önceki harekat ve operasyonlardan tecrübeli personelin, bölgedeki sivil unsurların can güvenliği gözetilerek, hiçbir zayiat verilmemesi sağlanacağını ifade ettiler. Bölgede bulunan ve sürekli sızma, taciz saldırılarında bulunan terörist unsurların 7/24 takip altında tutulduğunu belirttiler. Tek bir merminin bile boşa harcanmadan, bölgenin her türlü terör gruplarından arındırılana kadar kararlı ve başarılı bir operasyonun icra edileceğine işaret ettiler.

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