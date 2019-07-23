Üniversiteye girecek olan adaylar için 2019 YKS Yerleştirme tercihi 23 Temmuz itibariyle başladı. 2019 üniversite tercihleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini yapacaklar. YKS 2019 tercih başvuruları 29 Temmuz’da sona erecek. ÖSYM YKS tercihlerine yapmaya başlayan adaylar özel yetenek sınavıyla öğrenci alan Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullarının da taban puanlarını araştırılmakta. Özel yeteneyi olan adaylar, beden eğitimi öğretmenliği, spor yöneticiliği taban puanları ile spor yüksekokulları kayıt tarihleri araştırılmakta. Fırat Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019 puanları araştırılmakta. Beden eğitimi, antrenörlük, spor yüksekokulu için öğrenciler de tercih yapacak. Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu başvuruda bulunacaklar Elazığ Fırat Üniversitesi besyo taban puanları ve Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi başvuru tarihi araştırmaya başladı

Elazığ Fırat Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Spor Yöneticiliği :200.000

Antrenörlük Eğitimi: 200.000

İşe Alım: 200.000

Milli ve Spor Lisesi : 160.000

Engelli : 100.000

Fırat Üniversitesi Besyo taban puanları 2019 Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi başvuru tarihi

Üniversiteye girecek olan adaylar için 2019 YKS Yerleştirme tercihi 23 Temmuz itibariyle başladı. 2019 üniversite tercihleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini yapacaklar. YKS 2019 tercih başvuruları 29 Temmuz’da sona erecek. ÖSYM YKS tercihlerine yapmaya başlayan adaylar özel yetenek sınavıyla öğrenci alan Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullarının da taban puanlarını araştırılmakta. Özel yeteneyi olan adaylar, beden eğitimi öğretmenliği, spor yöneticiliği taban puanları ile spor yüksekokulları kayıt tarihleri araştırılmakta. Fırat Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019 puanları araştırılmakta. Beden eğitimi, antrenörlük, spor yüksekokulu için öğrenciler de tercih yapacak. Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu başvuruda bulunacaklar üniversite besyo taban puanları araştırmaya başladı.

SBF besyo sınavları ne zaman?

• BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından

Fırat Üniversitesi SBF WEB sayfası

yapılacaktır.

22 Temmuz – 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında

(http://sb.firat.edu.tr/) üzerinden on-line olarak

Ön kayıt şartları ve başvuru koşulları

1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,

2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).

3. 2018 yılı ve 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yetenek Puanı (TYT) Spor Lisesi çıkışlı, Milli sporcular ve diğer bölüm öğrencileri için en az 150.00 puan almış olması gerekir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik Bölümü için de en az 150 puan almış olmak şartı aranır (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik Bölümü için ÖSYM tarafından başvurular sonrası herhangi bir zorunlu bilgilendirme gelmesi halinde ÖSYM’nin direktifleri dikkate alınır).

4. YKS sınavı TYT puanları ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra başvuru yapan “Spor Lisesi çıkışlı, Milli sporcular ve diğer bölüm öğrencileri en az 150.00 puan, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik Bölümü 150 puan almış olmak” şartını sağlayıp sağlamadıkları belirlenecek ve adayların TYT puanları sınav programımız ile ÖSYM’den çekilecek ve adaylardan belirtilen sınav puan şartlarını taşıyıp taşımadıkları değerlendirildikten sonra sisteme dâhil edilecektir.

5. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.

6. Sağlık raporu (Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Bölümlerde verilen uygulamalı ve teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti raporu, istenecektir).

WEB üzerinden on-line olarak başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda alınacak kendilerine ait imzalı başvuru formunu ve ekinde istenen tüm belgeleri en geç 09 Ağustos 2019 Cuma günü mesai bitimine (saat 17.00) kadar Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi-23119-Elazığ adresine elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile (posta ve kargo masrafı adaya aittir) ulaştırmak zorundadır.

• Bu tarihten (09 Ağustos 2019) sonra ulaştırılan belgeler ve posta ya da kargoda yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvurularda, postada/kargoda yaşanacak gecikmelerden veya kaybolan evraklardan Fakültemiz sorumlu değildir.

YKS üniversite kayıtları ne zaman?

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişilebilmekte. 2019 YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihinde arasında yapılacak. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

Çukurova Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Bursa Uludağ Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Sakarya Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Hacettepe besyo taban puanları 2019

İzmir 9 Eylül Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Antalya Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Konya Selçuklu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Erzurum Atatürk Üniversitesi besyo taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi besyo taban puanları 2019

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