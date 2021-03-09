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Ekonomi Fırat Üniversite hastanesi personel alımı! Üniversite hastanesine 112 personel alımı ne zaman?
Ekonomi

Fırat Üniversite hastanesi personel alımı! Üniversite hastanesine 112 personel alımı ne zaman?

Fırat Üniversite hastanesi, farklı meslek gruplarında personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruya göre, KPSS ve KPSS türü puan durumuna göre personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki, Fırat Üniversite hastanesi, hangi alanlara personel alımı yapacak ve başvurular ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 15:36:00 -
Fırat Üniversite hastanesi personel alımı! Üniversite hastanesine 112 personel alımı ne zaman?

Kamu kurum kuruluşunda veya üniversite bünyesinde sağlık personeli olarak çalışmak isteyenlere müjdeli haber Fırat Üniversite hastanesi tarafından geldi.  Fırat Üniversitesinin resmi internet sayfasında yayınlanan ilanda, kendi bünyesinde bulunan hastaneye KPSS puan türüyle ön lisans ve lisans mezunu 112 personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Fırat Üniversite hastanesi personel ne zaman?

Fırat Üniversitesi hastanesine başvuru yapmak isteyen adayların, 22 Mart 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları istenmektedir.

Fırat Üniversite hastanesi personel alım başvuru şartları nelerdir?

a) Türk vatandaşı olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir  yıl  veya  daha fazla  süreyle  hapis  cezasına  ya  da  affa  uğramış  olsa  bile  devletin  güvenliğine  karşı  suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik  çağına  gelmiş  ise  muvazzaf  askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,
 e)657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
f-Herhangi  bir  Kurumda  4/B  sözleşmeli  olarak  istihdam  edilenlerden;  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,
g-Eczacı unvanı hariç, 2020KPSS(B gurubu)sınavına girmişolmak,4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Not: Atanmaya hak  kazanan  adaylar ihtiyaca binaen  hemen  göreve  başlatılacağından,  göreve  başlamasına  engel  bir durumunun bulunmaması gerekir.

Fırat Üniversite hastanesi personel alımında istenilen belgeler nelerdir?

1-Mezuniyet belgesi (E-devlet üzerinden indirilen mezun belgesi veya diplomaların onaylı sureti)
2-Vesikalık Fotoğraf (Bütün Adaylar sisteme yükleyecektir)
3-Görev/Hizmet belgesi (Sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir. Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi sisteme yükleyecektir.)
4-Kurs belgesi (08 kadro kodlu Sağlık Teknikeri/Radyoloji) unvanına başvuran adaylardan istenmektedir.

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