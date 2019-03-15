Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber! 1 asker şehit
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.15 Mart 2019 Cuma 16:41
Fırat Kalkanı harekat alanında icra edilen görevler sırasında 1 askerin şehit olduğu duyuruldu.
Fırat Kalkanı harekat alanında icra edilen görevler sırasında 1 askerin şehit olduğu duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırak Kalkanı harekat alanında icra edilen görevler sırasında bir askerin şehit düştüğü belirtildi.
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