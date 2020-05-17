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Fırat Erez kimdir? İslam'a hakaret eden Fırat Erez nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

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Fırat Erez kimdir? İslam'a hakaret eden Fırat Erez nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Fırat Erez kimdir? İslam'a hakaret eden Fırat Erez nereli, kaç yaşında, mesleği ne? soruları Fırat Erez'in çok konuşulan çarpıcı açıklamalarının ardından merak ediliyor. Sosyal medya üzerinden İslamiyet, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ve Müslümanlara alçakça saldıran ve dini değerleri hiçe sayan provokatör Fırat Erez kimdir? Fırat Erez'in mesleği nedir? İşte merak edilenler...

Yeniakit Publisher
2020-05-17 21:41:00 -
Fırat Erez kimdir? İslam'a hakaret eden Fırat Erez nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

İslamiyet’i yerden yere vuran, Hz. Muhammed’e hakaretler eden Fırat Erez göz altına alındı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesin büyük tepkisini toplayan Fırat Erez’in hayatı hakkındaki bilgiler de merak edilerek gündemde araştırılmaya başlandı. Twitter hesabı tanıtımına “Ben sizden değilim” yazan Fırat Erez, kendisine gelen büyük tepkilerden sonra hakeret dozunu iyice arttırmıştı.

Sosyal medya üzerinden İslamiyet, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ve Müslümanlara alçakça saldıran ve dini değerleri hiçe sayan provokatör Fırat Erez, Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Fırat Erez kimdir?

Fırat Erez, 1964 yılında Aydın'da doğmuştur.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Deniz Biyolojisi mezunudur. 1987 yılından itibaren profesyonel reklam fotoğrafçılığı yapmaktadır.
Fotoğrafçı-Yazar Fırat Erez, yıllarca solun farklı fraksiyonları içinde yer almış bir isimdir.

Erez, Antalya'da yaşamaktadır.

Reklam fotoğrafçılığı yapan Erez'in sosyal medyada ki hakaret içerikli paylaşımları tepki toplamaya devam ediyor. Erez'in ağza alınmayacak ifadelerine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, halkı kin ve düşmanlığa teşvik ederek aşağılama suçunu işlediği gerekçesiyle emniyete çağrıda bulunmuştu.

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