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Spor Fırat Aydınus'un görüntüleri Trabzonspor camiasını ayağa kaldırdı
Spor

Fırat Aydınus'un görüntüleri Trabzonspor camiasını ayağa kaldırdı

Gaziantep FK-Trabzonspor maçında verdiği tartışmalı kararlar ile dikkat çeken Fırat Aydınus'un maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım ile yemek yediği görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:13:00 -
Fırat Aydınus'un görüntüleri Trabzonspor camiasını ayağa kaldırdı

Gaziantep FK-Trabzonspor maçının tartışılan hakemi Fırat Aydınus'un sosyal medyada ortaya çıkan görüntüsü tepki çekti. Talimatlara aykırı olmasına rağmen Aydınus'un mücadelenin gözlemcisi Yunus Yıldırım'la yemek yediği görüldü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 90+3. dakikada yediği penaltı golüyle Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.Penaltı pozisyonunda önce devam kararı veren ancak VAR'ın uyarısı sonrası kenardan izlediği pozisyonda beyaz noktayı gösteren Fırat Aydınus, bordo-mavili camianın tepkisini çekti.

"MHK kökünden değişmek zorunda"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından hakeme hatalarına dikkati çekerek, "Merkez Hakem Kurulu 4 kez değişti ama hiçbir şey değişmedi. Bu sistem kökünden değişmek zorunda" diyerek isyanını dile getirdi.

Gözlemciyle yemek!

Gaziantep FK-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus'un maçın ardından sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri olay oldu. Mücadelenin öncesinde mi yoksa sonrasında mı çekildiği bilinmeyen görüntülerde Aydınus'un maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım'la yemek yediği görüldü.

Talimatlara göre maçlar öncesi ve sonrasında hakem ile gözlemcinin bir araya gelmesinin yasak olduğu bildirildi.

"Lisansı iptal edilebilir"

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran eski hakem Abdullah Yılmaz, "Gözlemciler maç öncesi, sırası ve sonrasında Covid testi yaptırmadıkları için hakemlerle bir araya gelemezler. Nitelikli bir MHK'yim diyorsan, ivedilikle hakem ve gözlemci PFDK'ya sevk edilmeli. Aydınus'un önceden 30 gün cezası var, ikinci bir ceza lisans iptaline gidebilir" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Ömer

Ülkemde hakemler birilerini şampiyon ediyor.. bunlarda yöneticilerinde ahlak namus hiç birşey yok... ve ne yazıkki hiç bir işlemde yapılmıyor.. kör gözlüler için var diye birşey çıkardılar ama şeref yokki bunlarda..
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