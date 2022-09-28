Fırat Aydınus derbinin hakemini nasıl bildi? Yoksa...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için eski hakem Fırat Aydınus'tan flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İki takım için de önem derecesi yüksek olan bu karşılaşmanın hakemini şimdiden açıklayan Aydınus, sosyal medyada gündem olmuştu. Maçın hakeminin Volkan Bayarslan olacağını iddia eden Fırat Aydınus nokta atışı yaptı ve yanılmadı. Bu olay iki takımın taraftarlarını da tedirgin etti.

Süper Lig’de milli aranın ardından 8. hafta heyecanı derbi maçıyla kaldığı yerden devam edecek. Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla ilgili günler önceden tahmin yürüten Fırat Aydınus'un yanılmaması sosyal medyada gündem oldu.

FIRAT AYDINUS MAÇIN HAKEMİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fırat Aydınus: "Algoritma verilerine dayanarak yapay zekanın, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine Volkan Bayarslan'ı atayacağını düşünüyorum." demişti.

Süper Lig’in 8. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 2 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

TARAFTARLAR TEDİRGİN

Fırat Aydınus'un gerçekleşecek bu olayı günler öncesinden tahmin etmesi hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe taraftarını tedirgin etti. Fırat Aydınus'un bu tahmini sonrası gözler Aydınus'a MHK'dan bilgi uçurulduğu üzerine çevrildi ve bu konu sosyal medyada en çok konuşulan madde oldu...