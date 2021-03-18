Firari hortumcu Cem Uzan yine güldürdü: Erdoğan aday olamayacak, seçimlerde etkili olacağız

Firari hortumcu Cem Uzan, kaçtığı Fransa'dan Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Independent Türkçe'ye açıklamalarda bulunan Cem Uzan, ceza almamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik adeta yalakalık yaptığını unutarak dil uzattı.

"Erdoğan aday olamayacak"mış

Daha önce cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan hortumcu Cem Uzan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasının Anayasa'ya göre mümkün olmadığını iddia etti. Cem Uzan, "Erdoğan çıksın 2023'de ben adayım desin. Aday olamayacağını kendisi de biliyor" ifadelerini kullandı.

Uzan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa'yı "Cumhurbaşkanı seçilmesinin önündeki engelleri kaldırmak için" istediğini öne sürerken "yeni Anayasa yapılacak bir gün Türkiye'de ama bunu Recep Tayyip Erdoğan yapmayacak" ifadelerini sarfetti.

Gezici Kavala, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye ve eski eş başkanı Demirtaş'a destek verdi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi Kalkışması'nın organizatörleri arasında yer alan Osman Kavala'ya destek çıkan Cem Uzan, HDP'nin kapatılmasına ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Uzan, "HDP'nin kapatılmasına karşıyım. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak hapse atılmalarına da karşıyım" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok önemli bir faktör olacağız"

Türkiye'de yeniden yargılanmak için başvuruda bulunan Cem Uzan, bu sürecin şu anda durduğunu belirterek hukuki şartlar el verdiğinde ülkesine döneceğini açıkladı.

Uzan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında yani 2023 yılında yapılacağını düşündüğünü belirtti. Bu seçimlerde Genç Parti'nin "çok önemli bir faktör" olacağını söyledi.