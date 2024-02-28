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Yaşam Firari FETÖ'cünün 'ikiz kardeş' oyunu!
Yaşam

Firari FETÖ'cünün 'ikiz kardeş' oyunu!

Yeniakit Publisher
2024-02-28 16:29:00 -
Firari FETÖ'cünün 'ikiz kardeş' oyunu!

Güvenlik güçlerinin FETÖ'ye yönelik başarılı operasyonları devam ederken; Nevşehir'de FETÖ üyeliğinden hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ikiz kardeşinin kimliğiyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U'yu, bir adrese düzenledikleri operasyonda yakaladı.

İkiz kardeşinin kimliğini kullandığı belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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