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Firari FETÖ'cü yakalandı

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Firari FETÖ'cü yakalandı

Gaziantep'te "FETÖ üyesi olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

 

Ekipler, "FETÖ üyesi olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'yi Nizip ilçesinde tespit etti.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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