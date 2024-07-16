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Yerel Firari FETÖ'cü cezaevini boyladı!
Yerel

Firari FETÖ'cü cezaevini boyladı!

Yeniakit Publisher
2024-07-16 20:35:00 -
Firari FETÖ'cü cezaevini boyladı!

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.C'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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