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Firari FETÖ hükümlüsü Bingöl'de yakalandı!

Bingöl'de hakkında FETÖ üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

14 Mart 2019 Perşembe 15:10
Firari FETÖ hükümlüsü Bingöl'de yakalandı!

Bingöl'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalandığı belirtildi.

Hükümlünün, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine konulduğu bildirilen açıklamada, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması kapsamında suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:10
  1. Bingöl
  2. Firari FETÖ'cü
  3. operasyon
  4. Terörle Mücadele

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  • Adamın biriAdamın biri39 dk önce
    Ya FETTUŞILER... sonunuzu görün işte

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