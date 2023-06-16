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Siyaset Firari Cem Uzan bükemediği bileği öptü! 'Erdoğan'a destek vermeliyiz'
Siyaset

Firari Cem Uzan bükemediği bileği öptü! 'Erdoğan'a destek vermeliyiz'

Yeniakit Publisher
2023-06-16 22:56:00 -
Firari Cem Uzan bükemediği bileği öptü! 'Erdoğan'a destek vermeliyiz'

Bir Youtube canlı yayınında konuşan firari Cem Uzan, "Sayın Cumhurbaşkanı'na her konuda destek olunması gerekir" dedi.

"Aktif siyaseti bırakıyorum" diyen firari Uzan, "Türkiye'nin konuları gündeme geldiği zaman fikrimi öğrenmek isteyenlere her zaman fikrimi paylaşırım. Her zaman destek olurum" ifadelerini kullandı.

Bükemediği bile öpen firari Uzan, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin önünde bir 5 sene Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı vardır, AK Parti'nin iktidarı vardır. Türkiye'nin birleşmesi, kenetlenmesi gerekir ve sayın Cumhurbaşkanı'na da her konuda destek olunması gerekir. Türkiye için destek olunması gerekir. Yeni bir anayasa için başta destek olunması gerekir. Onun haricinde de ekonomik konular olsun, başka konular olsun... Muhalefet şu olmamalı; ne olursa olsun her şeye karşıyım olmamalı. Eleştiri olabilir, aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz her konuda. Ama yapıcı eleştirilerle siyaseti yapmak gerekir.

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