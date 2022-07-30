Fiorentina-Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray Fiorentina maçı şifreli kanalda mı?
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlık maçında Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fiorentina Galatasaray maçı saat kaçta?
Fiorentina-Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda?
Galatasaray yeni sezon öncesi son hazırlık maçına 31 Temmuz Pazar günü çıkacak. İkinci etap yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'nın Tirol eyaletinde bulunan sarı-kırmızılı takım, Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Salzburg yakınlarındaki Grödig şehrindeki Untersberg Arena'da yapılacak maç TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele Spor Smart’tan naklen yayımlanacak.
Fiorentina ile yapılacak müsabaka, Galatasaray'ın yeni sezon öncesi çıkacağı 7. hazırlık maçı olacak.
Daha önce 6 maçta kendisini sınayan sarı-kırmızılılar, ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşamıştı.