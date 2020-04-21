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Finlandiya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Ruslara soykırım yaptığı iddiası

Rusya Soruşturma Komitesi, Karelya'daki soydaşlarına soykırım yapılıp yapılmadığının anlaşılması için belgeleri inceliyor

2020-04-21 22:47:22 -
Finlandiya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Ruslara soykırım yaptığı iddiası

MOSKOVA (AA) - Rusya, Karelya bölgesindeki halkına, Finlandiya'nın 2. Dünya Savaşı'nda soykırım uyguladığı iddiasını, gizlilikleri kaldırılan belgeler üzerinden araştırmaya başladı.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gizliliği kaldırılan belgeler üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Karelya bölgesindeki halkına, 1941-1945 yıllarında Finlandiya tarafından soykırım yapılıp yapılmadığının araştırıldığı belirtilen açıklamada, "Irk üstünlüğü ve nefret yönündeki fikirlere dayanan eylemler, onlarca sene sonra bile cezasız kalmamalıdır. Bu tür suçların zamanaşımı yoktur." ifadeleri kullanıldı.

- Finlandiya, Rusya'dan arşivleri açmasını talep etti

Finlandiya yönetimi de Rusya'dan arşivlerini açmasını istedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2. Dünya Savaşı dönemine ilişkin tüm dava süreçlerinin 1947'de yapılan Paris Barış Antlaşması ile çözüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Bu, ne Finlandiya ne de Rusya için yeni bir sorundur. Finlandiya'nın askeri politikası konusu savaştan sonra mahkemede dikkatlice incelendi." ifadelerine yer verildi.

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