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Dünya Finlandiya'dan Türkiye'ye sıcak mesaj
Dünya

Finlandiya'dan Türkiye'ye sıcak mesaj

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebileceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 01:16:00 -
Finlandiya'dan Türkiye'ye sıcak mesaj

Bakan Haavisto, İsveç devlet televizyonu SVT ve Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin ortak yayınladığı programda NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin istekleri yerine getirilmediği takdirde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermeyeceğinin hatırlatılması üzerine Haavisto, "Cumartesi günü, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük. Ben Türkiye'ye iki kez gittim. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı önceden telefonla aradı, konuştu. Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Haavisto, Türkiye'nin itirazları nedeniyle Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma sürecinin uzayabileceğini kaydetti.

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