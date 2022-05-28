Finlandiya medyası Ünal Çeviköz röportajını böyle servis etti! Sözde Kürdistan haritası kullandılar..

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CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ile HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütü PKK/YPG'ye verdikleri destek nedeni ile NATO üyeliklerine karşı çıktığı Finlandiya'nın medyasına konuştu.

Helsingin Sanomat'a Türkiye'yi karalayan vekillerden Çeviköz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı açıklamasında, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı." dedi.

HDP'li Özsoy da "Finli ve İsveçli politikacıların ve hükümetlerin nasıl bu kadar savunmacı bir duruş sergilediklerine gerçekten şaşırdık. Finlandiya'nın neden Türk liderliğini memnun etmek ve taviz vermek için yola çıktığını anlamak bizim için zor. Gülünç görünüyor." ifadelerini kullandı.

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Helsingin Sanomat, Çeviköz ile Özsoy'un röportajını servis ederken sözde Kürdistan haritası kullandı. Paylaşılan haritaya, "Kürdistan bir kaç devletin topraklarına yayılıyor." notu düşüldü.